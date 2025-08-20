Финляндия сильнее всех в ЕС пострадала от разрыва торговли с Россией

Финляндия пострадала от разрыва экономических связей с Россией сильнее всех среди стран Европейского союза. Об этом заявил директор Центральной торговой палаты республики Юхо Ромакканиеми, сообщает сайт палаты.

«Финский экспорт и экономика были исключительно зависимы от России, и внезапное прекращение торговли сразу же отразилось на повседневной жизни компаний», — сказал Ромакканиеми.

Директор палаты отметил, что Хельсинки во многом зависел от Москвы в торговой сфере. Он добавил, что достижение компромисса между двумя странами окажет положительное влияние на финскую экономику.