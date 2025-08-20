Мессенджер MAX
Регион
20 августа, 16:34

Финляндия сильнее всех в ЕС пострадала от разрыва торговли с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Creative Photo Corner

Финляндия пострадала от разрыва экономических связей с Россией сильнее всех среди стран Европейского союза. Об этом заявил директор Центральной торговой палаты республики Юхо Ромакканиеми, сообщает сайт палаты.

«Финский экспорт и экономика были исключительно зависимы от России, и внезапное прекращение торговли сразу же отразилось на повседневной жизни компаний», — сказал Ромакканиеми.

Директор палаты отметил, что Хельсинки во многом зависел от Москвы в торговой сфере. Он добавил, что достижение компромисса между двумя странами окажет положительное влияние на финскую экономику.

Стубб затеял игры с разумом американцев после ада со сравнением Украины и Финляндии 1944-го
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп учитывает мнение президента Финляндии Александра Стубба при решении вопросов по украинскому конфликту. Стубб выступает ключевым связующим звеном между Вашингтоном и Европой. Они с Трампом регулярно общаются, в том числе неформально, обсуждая позиции европейских лидеров и Владимира Зеленского, а также передавая в ЕС взгляды американского президента.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Финляндия
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
