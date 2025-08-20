Финляндия сильнее всех в ЕС пострадала от разрыва торговли с Россией
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Creative Photo Corner
Финляндия пострадала от разрыва экономических связей с Россией сильнее всех среди стран Европейского союза. Об этом заявил директор Центральной торговой палаты республики Юхо Ромакканиеми, сообщает сайт палаты.
«Финский экспорт и экономика были исключительно зависимы от России, и внезапное прекращение торговли сразу же отразилось на повседневной жизни компаний», — сказал Ромакканиеми.
Директор палаты отметил, что Хельсинки во многом зависел от Москвы в торговой сфере. Он добавил, что достижение компромисса между двумя странами окажет положительное влияние на финскую экономику.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп учитывает мнение президента Финляндии Александра Стубба при решении вопросов по украинскому конфликту. Стубб выступает ключевым связующим звеном между Вашингтоном и Европой. Они с Трампом регулярно общаются, в том числе неформально, обсуждая позиции европейских лидеров и Владимира Зеленского, а также передавая в ЕС взгляды американского президента.