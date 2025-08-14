Стало известно имя единственного лидера, с которым Трамп советуется в преддверии Аляски

Президент США Дональд Трамп в вопросах урегулирования конфликта на Украине прислушивается к мнению финского лидера Александра Стубба, сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, Стубб стал важным посредником между Вашингтоном и европейскими столицами. Лидеры регулярно созваниваются и переписываются, в том числе вне официального графика. Финский президент передаёт Трампу позицию европейских коллег и Владимира Зеленского, а затем информирует ЕС о взглядах американского лидера.

Европейские чиновники и сенаторы США отмечают, что Трамп охотнее воспринимает аргументы от главы небольшой, но авторитетной страны, особенно учитывая высокую оценку финских вооружённых сил и опыт Стубба в переговорах с Россией. В период обсуждения новых санкций против Москвы американские законодатели даже просили его повлиять на позицию президента США.