Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 августа, 10:59

Стало известно имя единственного лидера, с которым Трамп советуется в преддверии Аляски

WSJ: Трамп активно советуется с президентом Финляндии по вопросу Украины

Обложка © ТАСС / ЕРА / JUSSI ESKOLA, © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © ТАСС / ЕРА / JUSSI ESKOLA, © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп в вопросах урегулирования конфликта на Украине прислушивается к мнению финского лидера Александра Стубба, сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, Стубб стал важным посредником между Вашингтоном и европейскими столицами. Лидеры регулярно созваниваются и переписываются, в том числе вне официального графика. Финский президент передаёт Трампу позицию европейских коллег и Владимира Зеленского, а затем информирует ЕС о взглядах американского лидера.

Европейские чиновники и сенаторы США отмечают, что Трамп охотнее воспринимает аргументы от главы небольшой, но авторитетной страны, особенно учитывая высокую оценку финских вооружённых сил и опыт Стубба в переговорах с Россией. В период обсуждения новых санкций против Москвы американские законодатели даже просили его повлиять на позицию президента США.

Обратный отсчёт: Как пройдёт встреча Путина и Трампа на Аляске
Обратный отсчёт: Как пройдёт встреча Путина и Трампа на Аляске

Особый интерес вызывает запланированная на 15 августа встреча Трампа с Владимиром Путиным на Аляске, в преддверии которой Стубб может сыграть ещё одну ключевую роль. Всё, что известно о предстоящем саммите на Аляске Life.ru собрал в одном материале.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • Дональд Трамп
  • Финляндия
  • Александр Стубб
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar