Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 сентября, 10:31

Медведев поставил крест на отношениях России и Финляндии

Медведев: Финляндия своими действиями обрушила все связи с Россией

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российско-финляндские отношения, десятилетиями выстраивавшиеся на взаимной выгоде, были полностью разрушены по инициативе Хельсинки. Такое мнение выразил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в авторской колонке, опубликованной ТАСC.

«На прошлой неделе посетил границу России с Финляндией в Ленинградской области. Пообщался с руководством органов власти этих территорий и нашими пограничниками. На границе нет никакого движения, а совсем недавно было очень многолюдно. По инициативе Хельсинки полностью обрушены нормальные взаимовыгодные отношения, которые были выстроены за десятилетия», — поделился мнением политик.

Он констатировал, что от сложившейся ситуации в первую очередь страдают простые финны. Он отметил, что граждане соседней страны имели серьёзные преимущества от развития двусторонних торгово-экономических связей и поэтому сегодня выражают недовольство курсом властей, который проводится явно не в их интересах.

Медведев напомнил о катастрофическом падении объёма взаимной торговли. По его данным, за 2024 год этот показатель составил лишь 1,26 миллиарда евро, тогда как в 2019 году достигал отметки в 13,5 миллиарда долларов.

Медведев пригрозил Финляндии пересчётом ущерба за Вторую мировую
Медведев пригрозил Финляндии пересчётом ущерба за Вторую мировую

Ранее Медведев заявил, что Финляндия готовит плацдарм для осуществления нападения на российскую территорию, при этом НАТО «всецело вовлечена в эти дела». Эта деятельность включает, среди прочего, размещение в Лапландии командного узла сухопутных сил альянса.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Финляндия
  • Дмитрий Медведев
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar