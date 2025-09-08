Медведев поставил крест на отношениях России и Финляндии
Обложка © Life.ru
Российско-финляндские отношения, десятилетиями выстраивавшиеся на взаимной выгоде, были полностью разрушены по инициативе Хельсинки. Такое мнение выразил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в авторской колонке, опубликованной ТАСC.
«На прошлой неделе посетил границу России с Финляндией в Ленинградской области. Пообщался с руководством органов власти этих территорий и нашими пограничниками. На границе нет никакого движения, а совсем недавно было очень многолюдно. По инициативе Хельсинки полностью обрушены нормальные взаимовыгодные отношения, которые были выстроены за десятилетия», — поделился мнением политик.
Он констатировал, что от сложившейся ситуации в первую очередь страдают простые финны. Он отметил, что граждане соседней страны имели серьёзные преимущества от развития двусторонних торгово-экономических связей и поэтому сегодня выражают недовольство курсом властей, который проводится явно не в их интересах.
Медведев напомнил о катастрофическом падении объёма взаимной торговли. По его данным, за 2024 год этот показатель составил лишь 1,26 миллиарда евро, тогда как в 2019 году достигал отметки в 13,5 миллиарда долларов.
Ранее Медведев заявил, что Финляндия готовит плацдарм для осуществления нападения на российскую территорию, при этом НАТО «всецело вовлечена в эти дела». Эта деятельность включает, среди прочего, размещение в Лапландии командного узла сухопутных сил альянса.