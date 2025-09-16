Владимир Путин
В Финляндии заявили, что не планируют открывать границу с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vitali Adutskevich

Граница Финляндии с Россией останется закрытой. Об этом сообщила глава финского МВД Мари Рантанен, выступая на совместной пресс-конференции с еврокомиссаром по делам безопасности и миграции Магнусом Бруннером.

Она подчеркнула, что действующие ограничения на пересечение границы останутся в силе. Рантанен вновь повторила утверждения о якобы высокой угрозе «направляемой миграции» со стороны России, не предоставив при этом каких-либо доказательств.

Премьер Финляндии перечислил плачевные последствия разрыва связей с Россией
Ранее эксперт транспортной инфраструктуры Туомас Эстерман заявил, что полная замена дорожных указателей с указанием российских городов потребует от Финляндии значительных финансовых затрат, оцениваемых в сотни тысяч евро. В настоящее время по всей стране установлены сотни указателей с направлениями на Мурманск, Кандалакшу, Костомукшу, Сортавалу и Санкт-Петербург.

