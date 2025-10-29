Россия и США
Регион
29 октября, 15:09

Президент Финляндии Стубб назвал Казахстан альтернативным источником энергии для ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Президент Финляндии Александр Стубб в ходе официального визита в Казахстан подчеркнул стратегическое значение республики для европейских стран в условиях перестройки глобальных энергетических цепочек. В интервью агентству «Казинформ» глава финского государства отметил, что сокращение поставок российских энергоносителей более чем на 80% создаёт объективную потребность Европы в альтернативных источниках.

Стубб также отметил, что особую ценность имеет аналитический взгляд Касым-Жомарта Токаева на отношения Казахстана с Россией и Китаем, государствами, с которыми республика граничит на большом протяжении.

«Я считаю, что Казахстан имеет исключительно важное значение по целому ряду причин. Во-первых, страна имеет протяжённые границы с Россией — более 7 000 километров — и Китаем, что придаёт ей особую роль в Центральной Азии. Казахстан также играет ключевую роль как сосед России и перспективный энергетический партнёр», заявил Стубб.

Финский лидер также указал на важную посредническую функцию так называемых «средних держав» в диалоге между крупными государствами. В качестве примера Стубб привёл предстоящие визиты Токаева в США и Россию, запланированные на ноябрь, в ходе которых казахстанский лидер сможет способствовать передаче сообщений между Вашингтоном и Москвой.
Токаев и президент Финляндии заявили об общем видении ситуации на Украине
Ранее президент Финляндии Александр Стубб озвучил условие для возможной отмены антироссийских санкций: РФ должна прекратить боевые действия на украинской территории. Поэтапный план предполагает сначала прекращение огня и шаги по укреплению доверия, а затем, на последующих этапах, обсуждение территориальных вопросов и полного вывода войск.

Алиса Хуссаин
