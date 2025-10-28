Токаев и президент Финляндии заявили об общем видении ситуации на Украине

Президенты Казахстана и Финляндии Касым-Жомарт Токаев и Александр Стубб по итогам встречи в Астане заявили об общем видении ситуации на Украине. Это отражено в их совместном заявлении.

«Стороны подчеркнули важность скорейшего достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине в соответствии с принципами Устава ООН», — говорится в документе.

По результатам переговоров был заключён меморандум о сотрудничестве в области мирного использования ядерной энергии. Важно отметить, что накануне этой встречи Казахстан выступил с предложением о поставках урана в Финляндию, с целью гарантировать стабильное функционирование финских атомных электростанций.

Накануне Токаев провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе в контексте подготовки предстоящего государственного визита лидера Казахстана в Россию.