27 октября, 10:10

Путин и Токаев обсудили подготовку госвизита президента Казахстана в Россию

Обложка © Life.ru

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-ЖомартаТокаев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили подготовку к предстоящему дипломатическому событию высшего уровня, сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе в контексте подготовки предстоящего государственного визита президента Казахстана в Россию.

Государственный визит Токаева станет важным этапом в развитии российско-казахстанских отношений. В ходе беседы лидеры также затронули ключевые аспекты двустороннего сотрудничества, подчеркнув стратегический характер партнёрства между странами.

Путин: Отношения стратегического партнёрства между Москвой и Астаной развиваются

Напомним, что президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели также телефонные переговоры 14 октября. Основной темой беседы стало обсуждение ключевых направлений двустороннего взаимодействия в контексте подготовки к предстоящему государственному визиту Токаева в Российскую Федерацию. Стороны также выразили обоюдную готовность к дальнейшему развитию стратегического партнерства и союзничества.

