Путин: Отношения стратегического партнёрства между Москвой и Астаной развиваются

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что партнёрские связи между Москвой и Астаной продолжат своё развитие. Об этом он сказал в поздравительном обращении к лидеру Казахстана Касым-Жомарту, страна отмечает День республики. Текст речь Путина публикует пресс-служба посольства РФ в Астане.

«Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее всемерно развивать отношения стратегического партнёрства и союзничества между Москвой и Астаной. Этому, несомненно, будет способствовать и ваш предстоящий государственный визит в Российскую Федерацию», — сказано в обращении.

Ранее, 14 октября, президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор. В ходе беседы лидеры обсудили ключевые аспекты двустороннего сотрудничества в рамках подготовки к предстоящему государственному визиту Токаева в Россию. Кроме того, стороны подтвердили взаимную готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнёрства и союзничества между двумя странами.