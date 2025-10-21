Сектор Газа
21 октября, 14:00

Президент Финляндии допустил отмену антироссийских санкций при одном условии

Президент Финляндии Александер Стубб. Обложка © AP/TASS / Emmi Korhonen

Антироссийские санкции со стороны Финляндии могут быть отменены постепенно, если Россия прекратит огонь и выведет войска с территории Украины. Об этом изданию The Times заявил президент страны Александр Стубб.

«Мы должны продолжать давить на Россию. Но если мы начнём с прекращения огня, а затем начнём рассматривать последовательную отмену санкций как цену за прекращение Россией военных действий», — сказал он.

Двухступенчатый план должен стартовать с прекращения огня и мер по выстраиванию доверия. Остальные вопросы, включая территориальные уступки и вывод войск, должны обсуждаться позже. Стубб подчеркнул, что постепенная отмена санкций возможна, но мгновенного снятия ограничений ожидать не стоит.

Ранее Стубб поддержал инициативу Министерства транспорта страны о расширении европейского маршрута E16. Предлагается продлить трассу от города Раума на западном побережье до Котки, расположенной примерно в 70 километрах от границы с Россией. Маршрут E16 соединит Северную Ирландию с портом Котка, укрепит национальную безопасность, безопасность поставок и экономику страны.

