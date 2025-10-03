Президент Финляндии дал зелёный свет проекту транспортного коридора к границе с РФ

Президент Финляндии Александер Стубб поддержал инициативу Министерства транспорта страны о расширении европейского маршрута E16, сообщает пресс-служба правительства. Предлагается продлить трассу от Раума, расположенного на западном побережье, до Котки, находящейся вблизи границы с Россией (примерно в 70 километрах).

«Европейский маршрут E16 будет проходить от Северной Ирландии до порта Котка. E16 соединит одно из наиболее критически важных дорожных соединений в Финляндии с западом и послужит для усиления национальной безопасности, безопасности поставок и экономики», — отметила министр транспорта и связи Финляндии Лулу Ранне.

Маршрут европейской трассы E16 простирается от Северной Ирландии до шведского Евле, пролегая через Шотландию и Норвегию. В Финляндии E16 будет интегрирована в существующую автомагистраль №12 (Раума – Коувола) и частично затронет автомагистраль №15 (Коувола – Муссало). Этот финский участок протяжённостью около 400 км получит более 200 миллионов евро на модернизацию пропускной способности. Реконструкция стартует в конце 2025 года.

Ранее в Финляндии заявили, что не планируют открывать границу с Россией. В МВД вновь повторили утверждения о якобы высокой угрозе «направляемой миграции» со стороны нашей страны, не предоставив при этом каких-либо доказательств.