Во Франции потребовали отставки Макрона из-за обещания передать Украине Rafale

Лидер французской правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян потребовал отстранить президента Эммануэля Макрона после его обещания поставить Украине истребители Rafale. Своё заявление политик опубликовал в соцсети X.

«На какие деньги? На наши, конечно! Это очередное безумие. Макрон должен быть отстранён от должности», — заявил Дюпон-Эньян.

Ранее телеканал LCI сообщил, что Киев намерен заказать у Франции около 100 самолётов Rafale. По данным France-Presse, этот пункт включён в декларацию о намерениях, подписанную Макроном и Владимиром Зеленским. Документ рассчитан примерно на десять лет.

Параллельно Макрон стал предметом обсуждений в соцсетях из-за своего поведения на совместной пресс-конференции с Зеленским в Париже. Пользователи X обратили внимание, что французский лидер трижды выразительно почесал нос, после чего бросил взгляд на украинского президента. На фоне нарко-скандалов с участием обоих политиков такие жесты вызвали волну иронии и предположений о скрытых намёках.