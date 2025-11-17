Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 ноября, 14:35

Во Франции потребовали отставки Макрона из-за обещания передать Украине Rafale

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Gints Ivuskans

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Gints Ivuskans

Лидер французской правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян потребовал отстранить президента Эммануэля Макрона после его обещания поставить Украине истребители Rafale. Своё заявление политик опубликовал в соцсети X.

«На какие деньги? На наши, конечно! Это очередное безумие. Макрон должен быть отстранён от должности», — заявил Дюпон-Эньян.

Зеленский подписал с Макроном соглашение о поставке Украине истребителей Rafale
Зеленский подписал с Макроном соглашение о поставке Украине истребителей Rafale

Ранее телеканал LCI сообщил, что Киев намерен заказать у Франции около 100 самолётов Rafale. По данным France-Presse, этот пункт включён в декларацию о намерениях, подписанную Макроном и Владимиром Зеленским. Документ рассчитан примерно на десять лет.

Параллельно Макрон стал предметом обсуждений в соцсетях из-за своего поведения на совместной пресс-конференции с Зеленским в Париже. Пользователи X обратили внимание, что французский лидер трижды выразительно почесал нос, после чего бросил взгляд на украинского президента. На фоне нарко-скандалов с участием обоих политиков такие жесты вызвали волну иронии и предположений о скрытых намёках.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Порошок «стынет»? Макрон на брифинге посылал Зеленскому сигналы, которые расшифрует только нарколог
Порошок «стынет»? Макрон на брифинге посылал Зеленскому сигналы, которые расшифрует только нарколог
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Франция
  • Украина
  • Эмманюэль Макрон
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar