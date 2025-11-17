Порошок «стынет»? Макрон на брифинге посылал Зеленскому сигналы, которые расшифрует только нарколог

На совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Елисейском дворце президент Франции Эммануэль Макрон оказался под пристальным вниманием пользователей соцсети X (бывший Twitter). Во время трансляции французский лидер трижды почесал нос, после чего выразительно посмотрел на Зеленского — и этого оказалось достаточно, чтобы запустить волну предположений и мемов.

Фрагмент трансляции Елисейского дворца

На опубликованном видео видно, как Макрон делает серию коротких жестов, а затем задерживает взгляд на украинском руководителе. Оба политика — фигуранты громких нарко-скандалов в своих странах, что ещё больше подогрело обсуждения в соцсетях. Пользователи немедленно начали строить версии: от «нервного тика» до намёка «на планы на вечер».

«Макрон явно что-то хотел сказать этим жестом», — пишут в X.

«Если это тайный сигнал — то слишком очевидный», — шутят другие.

«Вечер обещает быть интересным», — добавляют комментаторы, намекая на двух скандальных лидеров в одном кадре.

Официальных комментариев Елисейский дворец не давал — видео, как и ожидалось, вызвало куда больше вопросов, чем ответов. Тем временем ролик уже разошёлся по соцсетям и стал новым поводом для политических шуток во Франции и на Украине.