Для кардинального изменения ситуации в воздушном пространстве Украине потребовалось бы не менее 200 истребителей Rafale, однако Франция не обладает таким количеством боевых машин, уверен полковник ГРУ Генштаба РФ Анатолий Матвийчук. По его оценке, Киев может рассчитывать лишь на 10-20 единиц устаревшей авиатехники.

«Это всё равно что к автомату Калашникова дать 10 или 20 патронов», — сыронизировал военный эксперт.

Он подчеркнул, что передача списанных самолётов может быть обусловлена в первую очередь экономией на утилизации, а не стремлением укрепить боеспособность ВСУ. Тем не менее даже исправные Rafale значительно уступают современным российским истребителям и системам ПВО. Поэтому любая попытка применения французский самолётов против ВС РФ завершится их уничтожением.

«Полагаю, что это всего лишь пропагандистский акт поддержки Украины со стороны Макрона, который не повлечёт за собой абсолютно никакого влияния на ход конфликта», — заключил собеседник RG.ru.

Напомним, ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил с предупреждением о возможной поставке истребителей Rafale Украине. Политик заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи с Владимиром Зеленским в Елисейском дворце может объявить о передаче боевых самолётов.