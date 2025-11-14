Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
14 ноября, 08:15

Новый тяжёлый дрон «Мангас» начал работу в зоне СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FixPlay

Российский тяжелый гексакоптер «Мангас» приступил к работе в зоне проведения специальной военной операции и уже выполнил более 230 боевых вылетов. Об этом сообщил военный корреспондент Чингис Дамбиев в своем Telegram-канале.

По его словам, в ближайшее время будет представлена наглядная демонстрация эффективности беспилотника, в том числе в обеспечении логистики в так называемой килл-зоне.

Военный блогер Борис Рожин отметил, что проект «Мангас» показал свою практическую значимость. По его словам, дрон «реально спасает жизни» военнослужащих, а первая предсерийная партия будет передана штурмовым подразделениям группировки «Восток».

«Мангас» — российский тяжелый многоразовый гексакоптер, разработанный для работы в прифронтовой зоне. Беспилотник относится к классу грузовых платформ: он способен перевозить боеприпасы, оборудование и медикаменты, а также выполнять задачи по эвакуации и снабжению в труднодоступных участках. Конструкция рассчитана на полеты с большой нагрузкой и в условиях ограниченной видимости, что позволяет применять его в так называемых килл-зонах, где использование обычной техники затруднено. Проект развивается в тесном взаимодействии с бойцами на передовой, которые формируют запросы по доработкам и функциональности.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

