Военный эксперт счёл политической акцией соглашение между Макроном и Зеленским

Соглашение о десятилетней военной помощи для Украины, подписанное между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и Владимиром Зеленским, является политической акцией, заявил военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, планируемая поставка ста истребителей Rafale — по десять самолётов в год — не сможет принципиально повлиять на ситуацию на фронте.

Что касается зенитных ракетных комплексов SAMP/T, которые называют европейским Patriot, аналитик отметил их способность поражать маневрирующие баллистические цели на дальности до 120 километров. Однако этого недостаточно, поскольку российские ракеты имеют дальность поражения до 200 километров, что позволяет самолётам наносить удары, не заходя в зону действия этих комплексов.

Передача небольшого количества систем не решит проблему с «дырявым украинским небом», уверен собеседник RT. По его словам, решение Макрона призвано побудить другие государства ЕС тоже предоставить Украине системы ПВО. Тем не менее истребители Rafale будут уязвимы для российских систем ПВО.

«Поэтому, на мой взгляд, это, в общем-то, поддержка больше французского ВПК, которому идут деньги из фонда, предназначенного для Украины, и политическая акция — поддержать Макрона, но и одновременно заставить других европейцев трясти своими кошельками в пользу Украины», — заключил эксперт.