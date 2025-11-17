Конфликт на Украине с высокой долей вероятности закончится до 2027 года. Об этом во время встречи с Владимиром Зеленским на авиабазе Виллакюбле под Парижем заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Его слова приводит Le Monde.

Макрон утверждает, что «реальными поворотными точками» стали решения Евросоюза и санкции против российских нефтяных компаний. Именно это, уверен он, способствует урегулированию ситуации.

Макрон также прокомментировал эволюцию позиции американского президента Дональда Трампа относительно сроков завершения конфликта. Такое изменение риторики демонстрирует, что «идеи меняются, когда становятся конкретными». Это должно сделать и других участников процесса мыслить менее категорично.

Напомним, что сегодня глава киевского режима прибыл во Францию к Эмманюэлю Макрону, чтобы подписать «историческое» военное соглашение. В итоге они договорились, что Киев будет в течение 10 лет получать от Парижа истребители Rafale. Однако в этот раз Украине придётся за них заплатить.