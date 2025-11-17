Владимир Зеленский прибыл в Париж для подписания «исторического» военного соглашения. В аэропорту главаря киевского режима встретил президент страны Эмманюэль Макрон.

Зеленский ранее анонсировал подписание «исторического соглашения» с Францией. Оно, по его словам, предусматривает «существенное усиление нашей боевой авиации, противовоздушной обороны».

Согласно данным Reuters, ключевой частью десятилетнего договора станет авиационная программа, которая позволит Украине получить многоцелевые истребители Rafale. Часть машин может поступить из французских запасов, но основная масса будет произведена позже. Как отмечается в статье, это поможет Украине в планах по созданию флота из 250 современных самолётов, включая F-16 и Gripen.

Однако источники агентства указывают на неясность с финансированием дорогостоящих сделок. Переговоры шли на фоне политической нестабильности в Париже, что ставит под вопрос реальные объёмы помощи. По некоторым данным, главной темой встречи Зеленского с Макроном может стать не оружие, а коррупционный скандал с «кошельком» Зеленского Тимуром Миндичем.