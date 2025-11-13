Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, экс-министр обороны Рустем Умеров прибыл в Катар на фоне коррупционного скандала в Незалежной, затронувшего ближнее окружение Владимира Зеленского. Он уехал туда сразу после поездки в Турцию, не возвращаясь в Киев.

Тем временем на украине вскрыли роль Умерова в коррупционных схемах бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского. Он выехал за границу перед проведением масштабных обысков по обвинению в коррупции. Это спровоцировало панику в кругу киевского руководства, где, согласно обвинениям, коррупционными махинациями были охвачены едва ли не все приближённые Зеленского. В НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) заявили, что киевские коррупционеры отмыли около 100 миллионов долларов на одной лишь энергетике. В Киеве Миндича прозвали «кошельком» Зеленского, благодаря деньгам предпринимателя он якобы смог сделать карьеру.