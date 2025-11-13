Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 ноября, 14:25

Умеров продолжает вояж по миру на фоне коррупционного скандала в Киеве

Рустем Умеров. Обложка © Минобороны Украины

Рустем Умеров. Обложка © Минобороны Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, экс-министр обороны Рустем Умеров прибыл в Катар на фоне коррупционного скандала в Незалежной, затронувшего ближнее окружение Владимира Зеленского. Он уехал туда сразу после поездки в Турцию, не возвращаясь в Киев.

«Сегодня в Катаре был содержательный разговор с премьер-министром с Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани», — пишет Умеров.

«Надеюсь, вернётся»: В Раде с иронией оценили поездку Умерова в Стамбул на фоне скандала
«Надеюсь, вернётся»: В Раде с иронией оценили поездку Умерова в Стамбул на фоне скандала

Тем временем на украине вскрыли роль Умерова в коррупционных схемах бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского. Он выехал за границу перед проведением масштабных обысков по обвинению в коррупции. Это спровоцировало панику в кругу киевского руководства, где, согласно обвинениям, коррупционными махинациями были охвачены едва ли не все приближённые Зеленского. В НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) заявили, что киевские коррупционеры отмыли около 100 миллионов долларов на одной лишь энергетике. В Киеве Миндича прозвали «кошельком» Зеленского, благодаря деньгам предпринимателя он якобы смог сделать карьеру.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar