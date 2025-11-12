«Надеюсь, вернётся»: В Раде с иронией оценили поездку Умерова в Стамбул на фоне скандала

Поезда секретаря СНБО Рустема Умерова в Стамбул вызвала в Киеве иронию и вопросы о совпадении с коррупционным скандалом в энергетической сфере на фоне расследования дел, связанных с его коллегами.

Исполнительный директор украинской организации «Центр противодействия коррупции» Дарья Каленюк с сарказмом прокомментировала отъезд чиновника: «Надеюсь, Умеров вернётся на Украину. Также удивительно, что ни в какую командировку ещё не уехал Галущенко», – написала она в соцсетях.

Днём во вторник Умеров сообщил о своей поездке в Турцию, несмотря на то, что прокуратура Украины проводит расследование по делу бизнесмена Тимура Миндича и возможного влияния фигурантов на работу экс-министров обороны и энергетики. В Сети уже обсуждают совпадение даты отъезда секретаря украинского СНБО с началом следственных действий.

Ранее Life.ru писал, что НАБУ проводит масштабную спецоперацию в энергетической сфере Украины. В ходе обысков были изъяты пачки иностранной валюты, а внимание следствия сосредоточено на бывшем министре энергетики Галущенко и бизнесмене Тимуре Миндиче.