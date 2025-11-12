Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 ноября, 23:00

«Надеюсь, вернётся»: В Раде с иронией оценили поездку Умерова в Стамбул на фоне скандала

На Украине высмеяли поездку Умерова в Стамбул на фоне коррупционного скандала

Рустем Умеров. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Рустем Умеров. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Поезда секретаря СНБО Рустема Умерова в Стамбул вызвала в Киеве иронию и вопросы о совпадении с коррупционным скандалом в энергетической сфере на фоне расследования дел, связанных с его коллегами.

Исполнительный директор украинской организации «Центр противодействия коррупции» Дарья Каленюк с сарказмом прокомментировала отъезд чиновника: «Надеюсь, Умеров вернётся на Украину. Также удивительно, что ни в какую командировку ещё не уехал Галущенко», – написала она в соцсетях.

Днём во вторник Умеров сообщил о своей поездке в Турцию, несмотря на то, что прокуратура Украины проводит расследование по делу бизнесмена Тимура Миндича и возможного влияния фигурантов на работу экс-министров обороны и энергетики. В Сети уже обсуждают совпадение даты отъезда секретаря украинского СНБО с началом следственных действий.

«Поделить бабки на СБУ и прокуратуру»: Появилась запись скандального разговора «кошелька» Зеленского Миндича
«Поделить бабки на СБУ и прокуратуру»: Появилась запись скандального разговора «кошелька» Зеленского Миндича

Ранее Life.ru писал, что НАБУ проводит масштабную спецоперацию в энергетической сфере Украины. В ходе обысков были изъяты пачки иностранной валюты, а внимание следствия сосредоточено на бывшем министре энергетики Галущенко и бизнесмене Тимуре Миндиче.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar