НАБУ объявило об операции по разоблачению коррупции в энергетическом секторе

Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило о проведении масштабной операции, направленной на выявление коррупционных схем в сфере энергетики. По данным ведомства, речь идёт о деятельности преступной организации, которая, как утверждается, оказывала влияние на стратегические госпредприятия.

«Пятнадцать месяцев работы и 1 тысяча часов аудиозаписей. Задокументирована деятельность высокоуровневой преступной организации. Её участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности «Энергоатом», — указано в телеграм-канале антикоррупционного бюро.

Информация о спецоперации появилась после сообщений о задержаниях и обысках у бывшего министра энергетики Германа Галущенко, а также в офисах «Энергоатома». Детективы НАБУ также опубликовали фотографии сумок, наполненных крупной суммой иностранной валюты, изъятой в ходе оперативных мероприятий. Точная сумма и владельцы средств пока не разглашаются, что лишь усилило общественный резонанс вокруг происходящего.