10 ноября, 10:32

НАБУ объявило об операции по разоблачению коррупции в энергетическом секторе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RomanR

Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило о проведении масштабной операции, направленной на выявление коррупционных схем в сфере энергетики. По данным ведомства, речь идёт о деятельности преступной организации, которая, как утверждается, оказывала влияние на стратегические госпредприятия.

«Пятнадцать месяцев работы и 1 тысяча часов аудиозаписей. Задокументирована деятельность высокоуровневой преступной организации. Её участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности «Энергоатом», — указано в телеграм-канале антикоррупционного бюро.

Информация о спецоперации появилась после сообщений о задержаниях и обысках у бывшего министра энергетики Германа Галущенко, а также в офисах «Энергоатома». Детективы НАБУ также опубликовали фотографии сумок, наполненных крупной суммой иностранной валюты, изъятой в ходе оперативных мероприятий. Точная сумма и владельцы средств пока не разглашаются, что лишь усилило общественный резонанс вокруг происходящего.

«Коррупция и саботаж»: Украина недополучила 5 млрд евро из-за невыполнения условий
Ранее Life.ru писал, что детективы НАБУ провели обыски у так называемого «кошелька» Владимира Зеленского Тимура Миндича в Киеве. Это часть расследования, связанного с возможными хищениями и отмыванием средств, в том числе через компании. Сам Миндич перед обыском покинул страну.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Украина
  • Коррупция
  • Криминал
