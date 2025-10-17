«Коррупция и саботаж»: Украина недополучила 5 млрд евро из-за невыполнения условий

Украина недополучила 5 миллиардов евро бюджетного финансирования из-за невыполнения ключевых обязательств перед Международным валютным фондом и в рамках программы поддержки Ukraine Facility. Об этом со ссылкой на отчёт Счётной палаты Украины сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«Несвоевременное выполнение или невыполнение Украиной обязательств в рамках Ukraine Facility и МВФ привело к недополучению 5 миллиардов евро бюджетом. Что и требовалось доказать – коррупция и саботаж властью реформ уже стоит миллиарды. Причём в евро», — заявил парламентарий в своём личном блоге.

Железняк подчеркнул, что приведённые данные основаны на официальном отчёте украинской Счётной палаты, что свидетельствует о документальном подтверждении факта финансовых потерь. По мнению депутата, такая ситуация наглядно демонстрирует, как системная коррупция власти сказывается на бюджете страны.

Напомним, что за август этого года государственный и гарантированный государством долг Украины значительно увеличился. В долларовом выражении рост составил около 6,6 миллиарда, в результате чего общий долг достиг 192,7 миллиарда долларов. В гривнах — 177,41 миллиарда.