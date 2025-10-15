МВФ спрогнозировал космический рост госдолга Украины: До 108,6% ВВП в 2025 году

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует резкое увеличение государственного долга Украины до 108,6% ВВП по итогам 2025 года. Соответствующие данные содержатся в опубликованном докладе финансовой организации.

Согласно представленным расчётам, показатель продолжит рост и достигнет 110,4% ВВП в 2026 году, после чего начнёт постепенно снижаться. В фонде ожидают, что только к 2030 году уровень долговой нагрузки удастся уменьшить до 94,1% ВВП.

Напомним, что в текущем году госдолг Украины оценивается в 89,7% от объёма валового внутреннего продукта. Украинский госдолг в августе 2025 года увеличился на 177,41 млрд гривен (6,58 млрд долларов), достигнув общего размера в 192,7 млрд долларов.

Украина, столкнувшись с рекордной бюджетной брешью в $43,9 млрд на 2024 год, рассчитывает на иностранную помощь. Но Запад выделяет новые пакеты поддержки с задержками, а в МВФ предупреждают, что со временем помощь будет только уменьшаться, призывая Киев к самофинансированию. Зеленский жалуется на нехватку денег для собственного ВПК и медленные поставки от союзников. При этом глава Минфина Украины Сергей Марченко уже заявлял, что страна не будет возвращать долги кредиторам в ближайшие 30 лет.