Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 сентября, 14:18

Украинский госдолг мчится к 200 млрд долларов

Минфин: Государственный долг Украины в августе достиг 192,7 миллиарда долларов

Обложка © ТАСС / Андрей Ратмиров

Обложка © ТАСС / Андрей Ратмиров

Украинский государственный долг увеличился почти на 6,6 миллиарда долларов в течение августа, достигнув размера в 192,7 миллиарда долларов. Об этом говорится на сайте министерства финансов страны в опубликованной информационной справке.

«В течение августа 2025 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 177,41 миллиарда гривен, а в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 6,58 миллиарда долларов», — сказано в заявлении.

Налоги нужны дома: Конгрессвуман Грин предложила закрыть ещё одну кормушку Киева
Налоги нужны дома: Конгрессвуман Грин предложила закрыть ещё одну кормушку Киева

Ранее Владимир Зеленский согласился с утверждением о том, что Украина далека от победы в противостоянии с РФ. При этом он заметил, что президент России Владимир Путин «не принесёт победу» американскому лидеру Дональду Трампу.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Украина
  • Новости экономики
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar