Украинский государственный долг увеличился почти на 6,6 миллиарда долларов в течение августа, достигнув размера в 192,7 миллиарда долларов. Об этом говорится на сайте министерства финансов страны в опубликованной информационной справке.

«В течение августа 2025 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 177,41 миллиарда гривен, а в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 6,58 миллиарда долларов», — сказано в заявлении.

Ранее Владимир Зеленский согласился с утверждением о том, что Украина далека от победы в противостоянии с РФ. При этом он заметил, что президент России Владимир Путин «не принесёт победу» американскому лидеру Дональду Трампу.