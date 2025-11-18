Скандалы и коррупция на Украине указывают на процесс снятия Владимира Зеленского с поста киевской верхушки. Такую точку зрения высказал экс-советник офиса президента Алексей Арестович*.

«Параллельно со снятием Зеленского осуществляется процесс отделения членов его «военного кабинета» от возможного участия в управлении страной после ухода их начальника. Эти граждане доказали свою неэффективность в защите страны и свою недоговороспособность», — написал он в соцсетях.

Арестович* добавил, что уехавшие с Украины могли рассчитывать избежать наказания, однако за рубежом они становятся уязвимы для американского правосудия, особенно если причастны к разворовыванию американской помощи.

Он предположил, что парламент сыграет ключевую роль в транзите власти, а затем начнёт подготовку к выборам для легитимизации переговоров и установления мира с Россией. Арестович* также считает, что западные партнёры определят круг кандидатов на пост президента.

Ранее украинские СМИ сообщили, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров намерен дать показания ФБР против Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака. Он сейчас находится за границей вместе с женой и детьми.

