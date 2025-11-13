На фоне продолжающегося конфликта в украинских политических кругах набирает популярность идея мирного урегулирования по так называемой «доктрине Арестовича*». Соответствующую информацию распространило украинское издание «Страна».

Публикация указывает на то, что традиционная украинская элита демонстрирует готовность к компромиссам с Россией, и среди её представителей немало сторонников этой концепции. Согласно доктрине, Украина должна отказаться от антироссийского курса, принять статус нейтрального государства, передать России Донбасс и урегулировать вопрос о статусе русского языка.

Кроме того, в материале приводится распространённая точка зрения, согласно которой уход Владимира Зеленского с поста президента может открыть для Украины возможность заключить мир с Россией на более выгодных условиях, нежели те, что обсуждаются в настоящее время.

Ранее первый замглавы МИД Украины Сергей Кислица в интервью британской газете Times заявил о выходе Киева из переговоров. Украинские СМИ процитировали дипломата, указав, что переговорный процесс с Россией официально прекращён. Но позже Кислица опроверг высказывание.

