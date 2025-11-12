Россия и США
12 ноября, 13:59

Арестович счёл «шлагбаумгейт» началом конца Зеленского

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что текущий коррупционный скандал в стране знаменует собой начало политического конца для Владимира Зеленского. Соответствующее видеообращение появилось на его YouTube-канале.

По словам Арестовича, он неоднократно заявлял, что «Зеленскому в ноябре конец». Он уверен, что сейчас наступает «начало конца», а окончательно ситуация разрешится в мае.

Арестович считает, что антикоррупционное расследование инициировано США для давления на Зеленского с целью склонить его к переговорам с Россией. Опубликованные НАБУ записи были сделаны давно, но пустить их в ход решили только сейчас, отметил экс-советник.

Арестович также отметил известную упрямость Зеленского, напомнив о скандале в Белом доме, и предположил, что американская сторона решила задействовать более жёсткие инструменты влияния.

Алмазы для Зеленского в Ленобласти. На чём его «кошелёк» Миндич зарабатывал в России

В понедельник Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обнародовало детали масштабной операции против коррупции в энергетике, вскрыв преступную схему «Шлагбаум». В качестве доказательств в Telegram-канале бюро были опубликованы фотографии сумок с иностранной валютой, изъятые при обысках. По информации депутата Ярослава Железняка, действия следователей затронули высокопоставленных лиц, включая экс-министра энергетики, а ныне главу Минюста Германа Галущенко, и предприятие «Энергоатом». При этом бизнесмен Тимур Миндич, предположительно причастный к схеме «Шлагбаум», сбежал из Украины до начала оперативных мероприятий. В подтверждение своих заявлений НАБУ также опубликовало фрагменты аудиозаписей, где, предположительно, зафиксирован разговор Миндича с представителем «Энергоатома» Дмитрием Басовым и советником Игорем Миронюком.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
