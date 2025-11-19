Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 ноября, 08:05

«Дружеские отношения»: Имя Зеленского фигурирует в обвинении Миндичу

Имя Зеленского фигурирует в обвинительном заключении Тимуру Миндичу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Имя президента Владимира Зеленского фигурирует в тексте подозрения бизнесмену Тимуру Миндичу, которое обнародовали нардеп Алексей Гончаренко* и журналист Владимир Бойко. В документе НАБУ утверждается, что Миндич пользовался «дружескими отношениями с Зеленским и связями в госаппарате для получения влияния и незаконного обогащения.

Следствие установило, что бизнесмен осуществлял преступную деятельность в сферах энергетики и обороны. В тексте прямо говорится, что Миндич влиял на министра энергетики Германа Галущенко и действовал «при содействии тогдашнего министра обороны Умерова» в вопросах освоения бюджетных средств.

Успех этой деятельности, как следует из документа, зависел от поддержки связей с руководителями министерств. Систематические встречи с ними по месту жительства Миндича обеспечивали ему возможность беспрепятственного получения значительных денежных средств.

Подозрение объявлено по пяти статьям, включая создание преступной организации, незаконное влияние на чиновников и отмывание средств.

Зеленский прилетел в Анкару и столкнулся у трапа с Умеровым
Зеленский прилетел в Анкару и столкнулся у трапа с Умеровым

Напомним, против бизнесмена Тимура Миндича ведеётся антикоррупционное расследование по подозрению в отмывании около 100 миллионов долларов в энергетической сфере; его квартира, по данным следствия, использовалась как «предвыборный штаб» Зеленского и место встреч лиц, причастных к коррупционным схемам. При этом сам Миндич покинул Украину перед началом обысков, а европейские партнёры тем временем выражают обеспокоенность, что данный скандал может негативно повлиять на дальнейшее финансирование Украины.

* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar