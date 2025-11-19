«Дружеские отношения»: Имя Зеленского фигурирует в обвинении Миндичу

Имя президента Владимира Зеленского фигурирует в тексте подозрения бизнесмену Тимуру Миндичу, которое обнародовали нардеп Алексей Гончаренко* и журналист Владимир Бойко. В документе НАБУ утверждается, что Миндич пользовался «дружескими отношениями с Зеленским и связями в госаппарате для получения влияния и незаконного обогащения.

Следствие установило, что бизнесмен осуществлял преступную деятельность в сферах энергетики и обороны. В тексте прямо говорится, что Миндич влиял на министра энергетики Германа Галущенко и действовал «при содействии тогдашнего министра обороны Умерова» в вопросах освоения бюджетных средств.

Успех этой деятельности, как следует из документа, зависел от поддержки связей с руководителями министерств. Систематические встречи с ними по месту жительства Миндича обеспечивали ему возможность беспрепятственного получения значительных денежных средств.

Подозрение объявлено по пяти статьям, включая создание преступной организации, незаконное влияние на чиновников и отмывание средств.

Напомним, против бизнесмена Тимура Миндича ведеётся антикоррупционное расследование по подозрению в отмывании около 100 миллионов долларов в энергетической сфере; его квартира, по данным следствия, использовалась как «предвыборный штаб» Зеленского и место встреч лиц, причастных к коррупционным схемам. При этом сам Миндич покинул Украину перед началом обысков, а европейские партнёры тем временем выражают обеспокоенность, что данный скандал может негативно повлиять на дальнейшее финансирование Украины.