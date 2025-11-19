Россия и США
19 ноября, 06:51
Зеленский прилетел в Анкару и столкнулся у трапа с Умеровым

Обложка © Офис президента Украины

Владимир Зеленский прилетел в Анкару для череды переговоров. У трапа его встретил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, который фигурирует в деле сбежавшего бизнесмена-коррупционера Тимура Миндича.

Видео © Офис президента Украины

19 ноября планируются переговоры Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также спецпредставителем американского лидера Стивом Уиткоффом. Он объявил, что покидает Украину на фоне громкого скандала и бегства своих приспешников, чтобы начать «процесс по подготовке переговоров России и Украины». При этом российская сторона не станет направлять никого, о чём недавно заявили в Кремле.

Ранее украинские СМИ сообщили, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров намерен дать показания ФБР против Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака. Он сейчас находится за границей вместе с женой и детьми.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Андрей Бражников
