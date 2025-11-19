Зеленский прилетел в Анкару и столкнулся у трапа с Умеровым

Владимир Зеленский прилетел в Анкару для череды переговоров. У трапа его встретил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, который фигурирует в деле сбежавшего бизнесмена-коррупционера Тимура Миндича.

Видео © Офис президента Украины

Ранее украинские СМИ сообщили, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров намерен дать показания ФБР против Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака. Он сейчас находится за границей вместе с женой и детьми.