18 ноября, 09:46

Песков: Представители РФ не примут участия в переговорах в Турции 19 ноября

Представители России не примут участие в переговорах, которые состоятся в Турции 19 ноября. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, представителей России завтра в Турции не будет. Пока эти контакты осуществляются без российского участия», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Песков добавил, что Москва будет ожидать информация о стамбульских переговорах.

Напомним, ранее стало известно, что 19 ноября в Турцию прибудет главарь киевского режима Владимир Зеленский. Там он встретится со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.

