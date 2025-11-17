Песков прокомментировал заявление сбежавшего с Украины Умерова об обмене пленными

Россия и Украина взаимодействуют по вопросу обмена пленными на экспертном уровне, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подтвердил, что контакты продолжаются, но отказался уточнить конкретные детали.

При этом Песков воздержался от комментариев относительно сообщений о возможной встрече по этому вопросу в Стамбуле, заявив, что ему нечего сообщить по данному сюжету.

Ранее, 11 ноября, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров неожиданно сообщил о своём нахождении в Стамбуле «для новых встреч по вопросу обменов пленными». О предстоящих переговорах ранее официально не сообщалось.