Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 ноября, 11:03

Песков прокомментировал заявление сбежавшего с Украины Умерова об обмене пленными

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия и Украина взаимодействуют по вопросу обмена пленными на экспертном уровне, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подтвердил, что контакты продолжаются, но отказался уточнить конкретные детали.

При этом Песков воздержался от комментариев относительно сообщений о возможной встрече по этому вопросу в Стамбуле, заявив, что ему нечего сообщить по данному сюжету.

Ранее, 11 ноября, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров неожиданно сообщил о своём нахождении в Стамбуле «для новых встреч по вопросу обменов пленными». О предстоящих переговорах ранее официально не сообщалось.

Тем временем на украине вскрыли роль Умерова в коррупционных схемах бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского. Он выехал за границу перед проведением масштабных обысков по обвинению в коррупции. Это спровоцировало панику в кругу киевского руководства, где, согласно обвинениям, коррупционными махинациями были охвачены едва ли не все приближённые Зеленского.

Захарова обвинила Украину в срыве договорённостей по обмену пленными
Захарова обвинила Украину в срыве договорённостей по обмену пленными

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar