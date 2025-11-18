Спецпосланник Трампа прилетит в Турцию 19 ноября для переговоров с Зеленским

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетит Турцию 19 ноября и примет участие во встречах с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил источник Reuters.

По данным агентства, визит совпадает с планами украинского лидера активизировать переговорный трек. Сегодня утром Зеленский заявил, что в среду отправится в Турцию — там Киев намерен представить партнёрам свои предложения по перезапуску мирных переговоров.

Президент Украины уточнил, что на этой неделе проведёт ряд разговоров с иностранными правительствами, а также встречи с руководством Верховной Рады и депутатами «Слуги народа». По словам Зеленского, он готовит «несколько срочных законодательных инициатив», которые, как он утверждает, необходимы государству.

Визит Зеленского в Турцию пройдёт на фоне грандиозного коррупционного скандала. Детективы НАБУ провели обыски у Тимура Миндича, которого называют соратником и «кошельком» Зеленского. Однако совладельца «Квартала 95» не успели застать дома — предприниматель покинул страну за несколько часов до обысков. Тем временем в ближайшем окружении Зеленского началась паника. Из страны улетели приспешники Зеленского, в том числе Умеров.