18 ноября, 07:46

Зеленский улетает с Украины вслед за своими приспешниками. У него есть «мирный» предлог

Зеленский завтра полетит в Турцию «активизировать» мирные переговоры с РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский завтра отправится в Турцию, чтобы дать старт подготовке «активизации» мирных переговоров с Россией.

«У нас есть наработанные решения, которые предложим партнёрам», — сказал он и сообщил о подготовке «активизации переговоров».

Зеленский утверждает, что уже завтра проведёт встречи в Турции. По его словам, самый главный приоритет Украины — это «всеми силами» добиваться окончания боевых действий. Также он добавил, что украинская сторона работает над возобновлением обменов военнопленными.

Шарий: Умеров готов дать показания ФБР на Зеленского и Ермака
Напомним, 10 ноября детективы НАБУ провели обыски у Тимура Миндича, которого называют соратником и «кошельком» Зеленского. Однако совладельца «Квартала 95» не успели застать дома — предприниматель покинул страну за несколько часов до обысков. Тем временем в ближайшем окружении Зеленского началась паника. Из страны улетели приспешники Зеленского. По данным СМИ, Умеров, фигурирующий в деле Миндича, отказался возвращаться на Украину.

