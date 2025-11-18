Зеленский улетает с Украины вслед за своими приспешниками. У него есть «мирный» предлог

Владимир Зеленский завтра отправится в Турцию, чтобы дать старт подготовке «активизации» мирных переговоров с Россией.

«У нас есть наработанные решения, которые предложим партнёрам», — сказал он и сообщил о подготовке «активизации переговоров».

Зеленский утверждает, что уже завтра проведёт встречи в Турции. По его словам, самый главный приоритет Украины — это «всеми силами» добиваться окончания боевых действий. Также он добавил, что украинская сторона работает над возобновлением обменов военнопленными.