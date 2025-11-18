8 пунктов: Раскрыто возможное содержание документа, который Уиткофф везёт Зеленскому

Владимир Зеленский неожиданно решил «активизировать» переговоры о завершении конфликта на Украине. Для этого он прибудет 19 ноября в Стамбул, куда также отправился спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. По мнению военкора KP.RU Александра Коца, «мирный» план Зеленского полностью будет зависеть от решений Штатов.

«Не исключено, что Уиткофф везёт Зеленскому резолюцию на его план завершения войны. Ранее в ноябре СМИ сообщали, что Киев передал в Вашингтон список «реалистичных компромиссов», на которые готова пойти Украина. Реален ли этот план, или является «уткой» — пока неизвестно. Но очевидно, что у Зеленского из-за коррупционного скандала и кризиса на фронте остаётся все меньше пространства для манёвра», — объяснил Коц.

Предположительно, в документе, переданном Киевом на утверждение в Белый дом, было 8 пунктов: вывод ВСУ из Донбасса без ввода на эти земли российских войск, новый пакет законов для гарантий русского языка, отказ от вступления в НАТО на 40 лет, отказ от внешних гарантий безопасности, отказ от финансовых претензий к Москве, амнистия всех политзаключённых, проведение выборов и закрепление статуса утраченных территорий. Коц подчёркивает, что пока нет ясности, а состоятся ли в Стамбуле вообще какие-либо переговоры, или Зеленский опять сотрясает воздух и ведёт подковёрную игру.