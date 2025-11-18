Песков рассказал, когда станет ясно, готов ли Киев к переговорам

Кремль сможет оценить реальную готовность Киева к мирным переговорам только после того, как Владимир Зеленский озвучит конкретные предложения в Стамбуле. Об этом на брифинге журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока мы ничего не можем видеть в этом шаге, потому что мы не знаем, о чём идёт речь. Когда мы узнаем, мы сможем сказать, видим мы что-то или не видим», — пояснил представитель Кремля.

Ранее Зеленский анонсировал наличие «наработанных решений», которые планирует представить во время визита в Турцию. Там он должен встретиться со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом. Представителей РФ на переговорах не будет.