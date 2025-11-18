Песков заявил, что Россия остаётся открытой к переговорам с Украиной

Россия по-прежнему готова к переговорам с Украиной, а её условия хорошо известны как Киеву, так и международным посредникам. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном возобновлении диалога.

«Россия остаётся открытой к переговорному процессу. Наша позиция прекрасно известна и в Стамбуле, и в Киеве», — отметил представитель Кремля.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что 19 ноября отправится в Стамбул якобы для подготовки «перезапуска переговорного процесса». По его словам, Украина намерена представить партнёрам свои предложения и провести ряд встреч, которые должны «активизировать дипломатические усилия». Он также подтвердил, что на неделе запланированы консультации с иностранными правительствами и руководством Верховной рады.