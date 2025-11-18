Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 ноября, 09:57

В Кремле не получали сигналов Киева о готовности возобновить мирные переговоры

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Кремле не получали сигналов Киева о готовности возобновить мирные переговоры с Россией. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, пока никакой информации мы из Киева не получали. По всей видимости, Зеленский имел в виду те контакты, которые будут проходить завтра в Стамбуле», — сказал представитель Кремля.

По его словам, к этим переговорам, вероятно, присоединится и специальный посланник президента США Стивен Уиткофф. Москва будет ждать итогов этих обсуждений.

Песков: Путин не планировал контактов с Уиткоффом на фоне его встречи с Зеленским
Песков: Путин не планировал контактов с Уиткоффом на фоне его встречи с Зеленским

Напомним, что Зеленский 19 ноября намерен прибыть в Турцию, чтобы «активизировать» мирные переговоры с Россией. В то же время туда отправится и помощник американского президента Стив Уиткофф, пишут СМИ.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar