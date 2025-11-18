В Кремле не получали сигналов Киева о готовности возобновить мирные переговоры
Обложка © Life.ru
В Кремле не получали сигналов Киева о готовности возобновить мирные переговоры с Россией. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, пока никакой информации мы из Киева не получали. По всей видимости, Зеленский имел в виду те контакты, которые будут проходить завтра в Стамбуле», — сказал представитель Кремля.
По его словам, к этим переговорам, вероятно, присоединится и специальный посланник президента США Стивен Уиткофф. Москва будет ждать итогов этих обсуждений.
Напомним, что Зеленский 19 ноября намерен прибыть в Турцию, чтобы «активизировать» мирные переговоры с Россией. В то же время туда отправится и помощник американского президента Стив Уиткофф, пишут СМИ.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.