В Кремле не получали сигналов Киева о готовности возобновить мирные переговоры с Россией. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, пока никакой информации мы из Киева не получали. По всей видимости, Зеленский имел в виду те контакты, которые будут проходить завтра в Стамбуле», — сказал представитель Кремля.

По его словам, к этим переговорам, вероятно, присоединится и специальный посланник президента США Стивен Уиткофф. Москва будет ждать итогов этих обсуждений.