Песков: Путин не планировал контактов с Уиткоффом на фоне его встречи с Зеленским
Владимир Путин и Стив Уиткофф. Обложка © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин не планировал обсуждать что-либо со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом на фоне визита Владимира Зеленского в Турцию. Контактов с Анкарой также не запланировано, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос о возможных планах по контактам Путина с Уиткоффом и турецкими политиками, Песков сообщил, что такой конкретики пока нет.
«Пока таких конкретных планов нет», — отметил представитель Кремля.
Напомним, что Владимир Зеленский завтра собирается лететь в Турцию, чтобы «активизировать» мирные переговоры с Россией. СМИ сообщали, что в то же время туда отправится и помощник американского президента Стив Уиткофф.
