Песков: Путин не планировал контактов с Уиткоффом на фоне его встречи с Зеленским

Президент России Владимир Путин не планировал обсуждать что-либо со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом на фоне визита Владимира Зеленского в Турцию. Контактов с Анкарой также не запланировано, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о возможных планах по контактам Путина с Уиткоффом и турецкими политиками, Песков сообщил, что такой конкретики пока нет.

«Пока таких конкретных планов нет», — отметил представитель Кремля.