18 ноября, 08:38

Российский фондовый рынок полетел вверх после слов Зеленского о вылете в Турцию

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Индекс Мосбиржи продемонстрировал резкий рост, достигнув отметки в 2544,21 пункта. Этому предшествовало заявление Владимира Зеленского о готовности возобновить переговоры с Россией. Данные о динамике торгов были опубликованы на официальной платформе биржи.

После открытия торгов индикатор находился в отрицательной зоне, теряя до 0,71%. Однако к 10:26 по московскому времени ситуация кардинально изменилась — индекс поднялся на 1,34%, достигнув максимального значения за день. К 10:42 рост несколько замедлился до 0,88%.

Резкий разворот российского фондового рынка произошёл на фоне заявления Зеленского о готовящемся визите в Турцию. Инвесторы расценили эту информацию как сигнал к возможной активизации переговорного процесса.

Напомним, что Владимир Зеленский уже завтра отправится в Турцию, чтобы дать старт подготовке нового раунда переговоров между Россией и Украиной. СМИ сообщают, что президент США направил туда своего спецпредставителя Стива Уиткофа, который должен побеседовать с главой киевского режима. Вероятно, украинский политик так зашевелился, узнав, что один из его ближайших соратников собирается дать против него показания ФБР.

