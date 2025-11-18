Российский фондовый рынок полетел вверх после слов Зеленского о вылете в Турцию

Индекс Мосбиржи продемонстрировал резкий рост, достигнув отметки в 2544,21 пункта. Этому предшествовало заявление Владимира Зеленского о готовности возобновить переговоры с Россией. Данные о динамике торгов были опубликованы на официальной платформе биржи.

После открытия торгов индикатор находился в отрицательной зоне, теряя до 0,71%. Однако к 10:26 по московскому времени ситуация кардинально изменилась — индекс поднялся на 1,34%, достигнув максимального значения за день. К 10:42 рост несколько замедлился до 0,88%.

Резкий разворот российского фондового рынка произошёл на фоне заявления Зеленского о готовящемся визите в Турцию. Инвесторы расценили эту информацию как сигнал к возможной активизации переговорного процесса.