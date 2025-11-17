Украинские партии призвали Зеленского уволить Ермака и отправить в отставку кабмин

Партии «Евросолидарность» и «Голос» официально потребовали от главаря киевского режима Владимира Зеленского проведения масштабных кадровых изменений в высших эшелонах власти. Поводом для ультиматума стал коррупционный скандал вокруг бизнесмена Тимура Миндича.

В совместном заявлении политические силы потребовали немедленной отставки правительства, формирования новой парламентской коалиции с участием не только «Слуги народа», назначения нового Кабинета министров и увольнения главы Офиса президента Андрея Ермака.

«Действующее руководство Офиса президента, начиная с его руководителя, нуждается в полной и немедленной перезагрузке», — подчеркнули в партии «Голос».

Лидер «Евросолидарности» Пётр Порошенко отдельно потребовал создания «правительства национального спасения» из «патриотов и специалистов с безупречной репутацией». Однако практическая реализация этих требований вызывает вопросы, поскольку вместе партии располагают лишь 45 голосами в Раде при необходимых 226 для формирования коалиции.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады, ссылаясь на данные закрытых социологических исследований, сообщил о снижении рейтинга Владимира Зеленского приблизительно на 40% за последнюю неделю до уровня ниже 20%. Нардеп также отметил, что уровень недоверия к президенту Украины в настоящее время значительно превышает уровень доверия, однако не уточнил источники полученной информации.