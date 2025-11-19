Бизнесмен Тимур Миндич повлиял на решение бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова заключить контракт на закупку 10 тысяч бронежилетов. Об этом говорится в обвинительном заключении, опубликованном депутатом Верховной Рады Алексеем Гончаренко*.

Согласно документу, контракт был подписан 27 января 2025 года между украинским госпредприятием «Государственный оператор тыла» и фирмой «Миликон ЮА». Закупка бронежилетов на сумму 218 миллионов гривен (около 5,2 миллиона долларов), не прошедших проверку, осуществлялась у определённой компании.

«Миндич Т. М., <…> действуя умышленно и незаконно, с целью добиться принятия незаконного решения министра обороны Украины Умерова Р. Э. по приёму государственным предприятием Министерства обороны Украины «Государственный оператор тыла» бронежилетов по контракту <…>, которые не прошли приёмочный контроль качества, и получения вследствие этого материальной выгоды, вмешался в служебную деятельность министра обороны Украины и в форме уговора и убеждений относительно необходимости принять бронежилеты <…> и произвести их оплату оказал незаконное влияние на Умерова Р. Э.», — говорится в документе.

Гончаренко* добавил, что Умеров является прямым человеком Зеленского и действует вместе с ним. Депутат посоветовал главе киевского режима проявить мужество и добровольно уйти с поста, не раскачивая лодку.

Напомним, Life.ru писал о начале антикоррупционного расследования против «кошелька» Владимира Зеленского Тимура Миндича. Согласно информации Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), он вместе с подельниками занимался отмыванием около 100 миллионов долларов в энергетическом секторе. Бизнесмен Миндич, чья квартира, по данным источников, использовалась как штаб Зеленского и площадка для встреч фигурантов коррупционных дел, покинул Украину прямо перед обысками. На этом фоне европейские партнёры выражают обеспокоенность тем, что разразившийся скандал способен осложнить дальнейшее предоставление финансовой помощи Киеву.

