Внутриполитическая обстановка на Украине, характеризующаяся скандалами и публичными конфликтами, была создана действиями главы киевского режима и его приближённых. Такую оценку в своём обращении озвучил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*, комментируя то, как Владимир Зеленский призвал «прекратить срач».

По его словам, вся сложность создана именно политикой киевского руководства. Он акцентировал внимание на том, что системная коррупция стала основной причиной возникновения глубокого общественного кризиса. Депутат отметил, что именно хищение бюджетных средств представителями власти привело к обострению социально-политической обстановки в стране.

«Весь этот срач, вся эта сложная ситуация и этот самый сложный исторический момент в истории страны созданы именно из-за ваших действий и действий ваших друзей. Именно они воровали деньги», — написал Гончаренко* в соцсетях.

Напомним, что в своём экстренном десятиминутном водеообращении Владимир Зеленский потребовал от украинских политиков «прекратить срач». Он призвал все политические силы страны оставить в стороне раздоры и сосредоточиться на противодействии внешнему врагу. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев иронично отреагировал на это заявление.

