«Нужен золотой унитаз»: Медведев иронично ответил на призыв Зеленского «прекратить срач»

Медведев иронично ответил на призыв Зеленского «прекратить срач»
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев иронично отреагировал на очередное обращение к украинцам Владимира Зеленского. Свой комментарий по этому поводу политик опубликовал в национальном мессенджере MAX на своей странице.
В ходе срочного видеообращения Зеленский адресовал отечественным политическим силам призыв прекратить внутренние конфликты. Он подчеркнул, что всем сторонам необходимо объединиться перед лицом реальной угрозы стране.
В свойственной себе манере Медведев откликнулся на это сообщение, проведя параллели с бизнесменом Тимуром Миндичом, фигурирующим в коррупционных скандалах, и упомянув про «золотой унитаз».
«Ну конечно! Прекратите срач, шановні друзі (дорогие друзья. — Прим. Life.ru.)! Тем более что для того, чтобы устроить большой полноценный срач, нужен золотой унитаз. А он есть только у Миндича, а кто это такой, киевская тля даже не знает», — написал Медведев.
Напомним, ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски у Тимура Миндича в Киеве, которого называют «кошельком» Зеленского. Сам бизнесмен выехал за границу перед проведением масштабных обысков по обвинению в коррупции. Это спровоцировало панику в кругу киевского руководства, где, согласно обвинениям, коррупционными махинациями были охвачены едва ли не все приближённые главаря киевского режима Владимира Зеленского. Квартиру Миндича назвали «предвыборным штабом Зе» и местом сходок коррупционеров.
