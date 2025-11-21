«Нужен золотой унитаз»: Медведев иронично ответил на призыв Зеленского «прекратить срач»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев иронично отреагировал на очередное обращение к украинцам Владимира Зеленского. Свой комментарий по этому поводу политик опубликовал в национальном мессенджере MAX на своей странице.

В ходе срочного видеообращения Зеленский адресовал отечественным политическим силам призыв прекратить внутренние конфликты. Он подчеркнул, что всем сторонам необходимо объединиться перед лицом реальной угрозы стране.

В свойственной себе манере Медведев откликнулся на это сообщение, проведя параллели с бизнесменом Тимуром Миндичом, фигурирующим в коррупционных скандалах, и упомянув про «золотой унитаз».

«Ну конечно! Прекратите срач, шановні друзі (дорогие друзья. — Прим. Life.ru.)! Тем более что для того, чтобы устроить большой полноценный срач, нужен золотой унитаз. А он есть только у Миндича, а кто это такой, киевская тля даже не знает», — написал Медведев.