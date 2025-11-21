Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 ноября, 15:01

Зеленский опубликовал 10-минутное обращение и призвал украинских политиков прекратить срач

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Orange Pictures

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Orange Pictures

Владимир Зеленский призвал украинских политиков «прекратить срач». Такое заявление прозвучало в экстренном десятиминутном видеообращении киевского главаря.

«Призываю всех политиков, все силы на Украине помнить, что нужно прийти в себя, прекратить «срач», прекратить политические игры. Всем нужно помнить, кто есть враг Украины», — сказал Зеленский.

Зеленский хочет внести правки в план Трампа «ради чести и достоинства украинцев»
Зеленский хочет внести правки в план Трампа «ради чести и достоинства украинцев»

Напомним, ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски у Тимура Миндича в Киеве, которого называют соратником и «кошельком» Владимира Зеленского. Согласно обвинительному заключению Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), фамилия Зеленского присутствует в материалах расследования. По версии следствия, предприниматель, используя личные связи с главарём киевского режима и рядом госслужащих, организовал схему по легализации средств в обход ограничений, действующих в период военного положения.

В «плёнках Миндича» фигурировал и глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Многие украинские политики, в том числе глава фракции «Слуги народа» в Раде Давид Арахамия, потребовали увольнения Ермака. Но Зеленский отказался этого делать, пойдя против собственной партии.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar