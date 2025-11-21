Зеленский опубликовал 10-минутное обращение и призвал украинских политиков прекратить срач

Владимир Зеленский призвал украинских политиков «прекратить срач». Такое заявление прозвучало в экстренном десятиминутном видеообращении киевского главаря.

«Призываю всех политиков, все силы на Украине помнить, что нужно прийти в себя, прекратить «срач», прекратить политические игры. Всем нужно помнить, кто есть враг Украины», — сказал Зеленский.

В «плёнках Миндича» фигурировал и глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Многие украинские политики, в том числе глава фракции «Слуги народа» в Раде Давид Арахамия, потребовали увольнения Ермака. Но Зеленский отказался этого делать, пойдя против собственной партии.