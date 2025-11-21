Россия и США
21 ноября, 14:51

Зеленский хочет внести правки в план Трампа «ради чести и достоинства украинцев»

Обложка © Скриншот из 10-минутного видеообращения Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в 10-минутном видеообращение прокомментировал обсуждение американского плана урегулирования конфликта и дал понять, что Киев намерен добиваться внесения в него изменений. По его словам, документ должен учитывать «честь и достоинство украинцев».

Зеленский отметил, что страну ожидает крайне сложный период и значительное давление со стороны внешних партнеров, подчеркнув, что предстоящая неделя станет одной из самых тяжелых.

«Мы, конечно, стальные, но даже самый крепкий металл может не выдержать», — заявил украинский лидер.

По его словам, Украина не отказывается от диалога, однако считает необходимым скорректировать предложенные условия таким образом, чтобы они не ставили под сомнение суверенитет и базовые принципы государства.

Ранее Зеленский уже заявлял, что страна оказалась перед сложным выбором между принятием «жёстких условий» и риском утраты ключевой поддержки со стороны союзников.

