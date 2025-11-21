«Мирный план Трампа» по Украине: новая упаковка, старые грабли Оглавление Суть «мирного плана» Трампа Отличия от предыдущих «планов» Почему «мирный план» противоречит интересам РФ Зачем мир Трампу и зачем нам — фундаментальные отличия «Партия войны» пока не сдаётся Политолог и директор Центра геополитических исследований ИИР Дмитрий Родионов — о том, что мирный план Трампа является ловушкой для России, про скрытые репарации и новый «Минск-3», который хоронит цели СВО. 21 ноября, 12:15 Мир для президента, а не для России: В чём главный интерес Трампа в его «плане». Коллаж © Life.ru. Обложка © Gettyimages / Roberto Schmidt, © Shutterstock / FOTODOM / byelaman, SB2010 studio

Наконец появился пресловутый «план Трампа» по Украине. Сразу следует оговориться, что это не официальный документ, подтверждённый Белым домом. Более того, вариантов «плана» несколько — что-то целиком, что-то тезисно опубликовали западные СМИ, а что-то украинские телеграм-каналы. Тем не менее расхождения там незначительные. И из всего этого вполне можно собрать цельную картину.

Суть «мирного плана» Трампа

Итак, что касается ключевого — территориального вопроса: Крым и Донбасс признаются российскими, правда только де-факто, Херсон и Запорожье — «заморожены» на линии соприкосновения. При этом какая-то часть территорий становится демилитаризованной буферной зоной под контролем РФ.

Численность ВСУ ограничивается количеством 600 000 человек (по другой версии — 400 000), Киев отказывается иметь дальнобойные ракеты, НАТО отказывается размещать войска на Украине. В других версиях Украина отказывается от вступления в НАТО «на несколько лет» или же закрепляет внеблоковый статус в конституции.

С России постепенно снимают санкции и возвращают в «Большую восьмёрку».

США и Европа запускают крупный инвестиционный пакет на восстановление Украины. При этом на восстановление Украины идут 100 млрд замороженных российских активов, Европа добавляет ещё 100 млрд, США получают 50% прибыли.

По версии британской The Telegraph, план подразумевает схему «деньги в обмен на землю». То есть Россия должна будет платить Украине, по сути, арендную плату за пользование территорией.

США помогают восстанавливать украинскую газовую инфраструктуру, ЗАЭС работает под наблюдением МАГАТЭ, электроэнергия делится поровну между Украиной и РФ.

Обе стороны обязуются не менять границы силой, Россия юридически фиксирует политику ненападения на Украину и Европу. Соглашение юридически обязательно, за неисполнение — санкции. Контроль осуществляет «Совет мира» под руководством самого Трампа. А как утверждает Axios, США представили Киеву приложение к мирному соглашению, в котором говорится о военном ответе со стороны Вашингтона и союзников в случае вторжения России.

Отличия от предыдущих «планов»

Как я уже сказал, разночтения незначительные, отличаются некоторые детали. Смысл плана — в том же, что американцы пытаются продвинуть уже почти год, с момента возвращения Трампа в Белый дом: фактическая заморозка без искоренения первопричин, с сохранением Украины под западным влиянием, но без формального вступления в НАТО в несколько (кроме де-факто освобождённых Россией территорией) усечённом виде.

Просто в новом плане отражена новая реальность: Донбасс Россия заберёт целиком уже в самое ближайшее время, держаться за него бессмысленно. Трамп, кажется, и раньше не возражал против этого, но тут категорически против был глава киевского режима Владимир Зеленский, а также поддерживающая его Европа. Сегодня Зеленский фактически загнан в угол разгоревшимся на Украине коррупционным скандалом, управляемым напрямую из Вашингтона, так что пространство для манёвра у него сузилось до предела.

Ряд СМИ уже утверждает, что Зеленский готов подписать «план Трампа».

Сам просроченный пока осторожен в заявлениях.

«Сегодня у меня была встреча с представителями Соединённых Штатов. Весомая делегация и очень серьёзный разговор. Американская сторона предоставила свои предложения — пункты плана, чтобы закончить войну, их видение. Мы договорились, что команды будут работать над этими предложениями. Мы не будем делать резких заявлений и настроены на чёткую, честную работу. Я рассчитываю в ближайшие дни поговорить с президентом Трампом», — заявил Зеленский в своём традиционном видеообращении.

Но вот, как пишет WP, министр армии США Дэниел Дрисколл во время встречи с Зеленским договорился об «агрессивных» сроках движения вперёд в процессе урегулирования. В свою очередь, FT пишет: США ожидают, что Зеленский подпишет соглашение до 27 ноября 2025 года — ко Дню благодарения, после чего документ представят России, а процесс завершится до начала декабря.

Красиво излагают. Только вот нужно ли это России?

Почему «мирный план» противоречит интересам РФ

Во-первых, (и на этом, в принципе, можно было бы и завершить обсуждение) Россия не раз прямым текстом заявляла, что СВО будет продолжаться КАК МИНИМУМ до освобождения всей территории, заявленной в Конституции. То есть, если Трамп и заставит Киев вывести войска из Донбасса, этого мало, должны быть полностью освобождены Запорожская и Херсонская области. Во-вторых, нужна конкретика по «буферной зоне»: границы, статус, гарантии. Хотя Москва никогда официально не заявляла претензий на другие части бывшей Украины, согласитесь, отдать второй раз Киеву с таким трудом только что отвоёванный Купянск было бы, мягко сказать, нелогично и неправильно.

В-третьих, следует понимать, что признание де-факто лишь гарантирует, что Киев не попытается снова отвоевать территории (и то — до поры до времени). Фактически эти территории останутся под санкциями: их жители не смогут ездить по миру по российским загранпаспортам, продукция предприятий не сможет быть продана на зарубежных рынках. Разумеется, все ограничения при желании можно обойти, но нам нужны эти сложности?

Далее — НАТО. Обсуждаться может только официальный внеблоковый статус Украины, варианты про «на несколько лет» неприемлемы. Как и (если верить Axios) гарантии Киеву наподобие «пятой статьи», что де-факто означает членство в альянсе без юридического оформления.

Да, тут стоит напомнить, что у Украины уже был внеблоковый статус, но они отменили его в одночасье. Как и статус русского языка. Так что тут нужны отдельные гарантии, что те законы, которые будут навязаны Киеву, будут работать в любом случае. И гарантией может быть только исполнение целей и задач СВО: денацификация и искоренение первопричин. «План» же Трампа по факту подразумевает не просто сохранение нынешней системы власти (то есть проекта «Антироссия») на Украине, но и с Зеленским во главе, который в обмен на гарантии для себя и своей банды выдавливает из себя «вымученное» согласие на территориальные уступки.

По сути, согласиться на это для нас — признать провал СВО. Нас, кстати, за это хотят обязать платить, России придётся восстанавливать бывшие украинские территории и ещё вкладываться в американо-российский инвестиционный фонд. То есть речь идёт фактически о скрытых репарациях, а репарации платит побеждённый.

И да, Трамп прибирает к рукам ГТС Украины, получая возможность продавать наш газ в Европу, навариваясь на этом. А нам что с того?

Зачем мир Трампу и зачем нам — фундаментальные отличия

«План» Трампа решает лишь сиюминутные задачи самого Трампа: помпезно завершить очередную (девятую и главную на сегодня на планете) войну, получить доступ к украинским и российским ресурсам и чтобы это продержалось хотя бы до конца его каденции. Решение фундаментальных проблем, спровоцировавших конфликт, твёрдые гарантии его невозобновления ему не интересны.

Предложенный им документ их не только не решает, но и позволяет накапливать для нового взрыва рано или поздно. Причём скорее рано — ведь инициированные им институты управления фактически заранее неработоспособны. Не решается не только проблема между Россией и Украиной, но и между Россией и Европой, которые остаются в состоянии холодной войны, готовой в любой момент перерасти в горячую.

В общем, опять «Минск-3» в новой обёртке. Отличие лишь в квадратных метрах, которые Трамп готов признать за Россией. И в том, что впервые с начала его миротворческих потуг у него появился реальный шанс продавить Зеленского.

Хотя…

«Партия войны» пока не сдаётся

Украина никогда не признает временно оккупированные Россией территории как российские, наша земля не продаётся, заявила заместитель постпреда при ООН Кристина Гайовишин, которая также обозначила главные «красные линии»:

Никаких ограничений права Украины на самооборону и её Вооружённые силы.

Неприкосновенность суверенитета, включая право выбирать союзы.

Никаких уступок, которые вознаграждают российскую агрессию или посягательства на украинскую идентичность.

Любые решения должны приниматься по принципу: ничего об Украине без Украины и ничего о Европе без Европы.

Украина не согласна с планом США по урегулированию конфликта с Россией, пишет британская FT. Как утверждает издание, украинские чиновники считают, что план содержит неприемлемые для Киева уступки и фактически соответствует требованиям Кремля.

Европейские страны составляют собственную мирную инициативу по российско-украинскому конфликту с более выгодными для Киева условиями, чем в американском плане, пишет The Wall Street Journal.

Так что не факт ещё, что Киев, Лондон и Брюссель готовы пойти на «уступки» в том объёме, в каком готов пойти Трамп. Зато от России они ждут куда больших уступок…

Авторы Дмитрий Родионов