«Мы пойдём на многое». Как США могут отомстить Москве за победу на Украине Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, почему победа России заставит США искать реванш. Чтобы преподать урок всем, кто бросит им вызов, Вашингтон готовит новые точки напряжения у границ РФ. 20 ноября, 08:56 Запад готовит в ответ: 4 угрозы для Москвы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin, © Nano Banana AI

Мирная лихорадка. Именно этими словами можно описать состояние западных СМИ, которые пишут о скором завершении украинской войны через российско-американское соглашение. Мол, Вашингтон уже согласовал основные пункты этого соглашения с Россией и сейчас будет принуждать главу киевского режима Владимира Зеленского его принять.

Там якобы должно быть и решение территориального вопроса, и новый формат украинской государственности, и даже какие-то пункты, касающиеся безопасности в Европе. В общем, всё то, о необходимости чего много раз говорила российская сторона.

Российская сторона наличие соглашения отрицает — возможно, потому, что это пока не соглашение, а американская бумажка, которая должна быть одобрена всеми сторонами. Однако ожидать того, что это соглашение (даже если оно всё-таки будет заключено) решит российско-американские противоречия, не стоит. Да, с его помощью украинский вопрос будет закрыт (по крайней мере, на какое-то время), но общие противоречия между Вашингтоном и Москвой не исчезнут. И Штаты будут готовить реванш. «Последствия этой войны, если мы проиграем, приведут к ситуации, когда мы пойдём на многое, чтобы создать проблемы русским», — уверен известный американский политолог Джон Миршаймер.

Причины реваншизма понятны. Прежде всего, что бы там ни говорил Трамп, Украина — это уже не только проект Байдена, но и проект самого Трампа. Он занимается им почти год, вложил в него деньги и политический ресурс, поэтому поражение киевского режима будет позиционироваться и как поражение Трампа, а также всего коллективного Запада. За которое нужно отомстить.

Кроме того, это поражение Запада вдохновит Россию на политико-дипломатическую экспансию, причём по всем направлениям. А значит, её надо остудить.

Наконец, поражение вдохновит и другие развивающиеся страны, которые поймут, что бросать вызов исходящей от США несправедливости можно и нужно. А значит, им нужно преподать урок о том, что у Вашингтона ещё остаются инструменты дестабилизации даже периферийных государств. И желательно преподать это на примере победившей России.

И у Вашингтона есть четыре такие зоны, которые он может поджечь.

Самым очевидным из них представляется Балтика. США руками Евросоюза (который готов участвовать в любом антироссийском проекте Вашингтона) могут попытаться остановить российское судоходство в Балтийском море. Под предлогом, например, исходящих от российских танкеров экологических угроз, подозрений о террористических атаках на проходящие по дну Балтики кабели или даже нарушений российскими судами и кораблями территориальных границ балтийских государств (которые некоторые из них чертили против всех положений морского права). После чего ожидать от России либо смирения с новыми правилами игры, либо агрессивных действий по их слому сложившейся ситуации — с тем чтобы потом активировать 5-ю статью Устава НАТО о коллективной обороне.

Однако опасность балтийского направления в том, что там можно перегнуть палку. Москва не раз говорила о том, что рассматривает блокаду Калининграда (которая случится в случае закрытия Балтийского моря для российских судов) как казус белли. Как прямое нападение на Россию. И в итоге попытка создать Кремлю точку напряжения может вылиться в прямую российско-западную войну. Ядерную войну.

Такие же риски существуют и со вторым направлением — приднестровским. Да, Приднестровье не является частью России. Да, у него нет выхода к России или к дружественному Москве государству. Приднестровье зажато между Молдавией и Украиной, которая даже после войны останется недружественной России. Поэтому там легко можно устроить блокаду, даже попытаться восстановить власть Кишинёва. Однако проблема в том, что там проживают российские граждане. Сотни тысяч человек с российскими паспортами. И российские власти, которые обязаны их защищать, сделают для этого всё возможное. Вплоть до пробивания туда коридора через территорию, которая останется под контролем Киева.

Третья же зона — Южный Кавказ — таких минусов не имеет. Это не территория России, и там (за исключением Южной Осетии и Абхазии) российских граждан почти нет. А значит, Соединённые Штаты могут попытаться создать именно там проблемную зону для России. Благо два из пяти южнокавказских государств — Азербайджан и Армения — готовы участвовать в этом процессе. Баку — потому, что после победы в карабахской войне Ильхам Алиев почувствовал себя региональным лидером, а Ереван — потому, что правящий там Никол Пашинян с самого момента своего прихода работает в интересах Запада и стремится вытеснить Россию с Южного Кавказа. Ему нужно лишь помочь деньгами, оружием, политическими гарантиями и нужными для поднятия внутреннего рейтинга фотосессиями, и он не просто выведет Армению из российских интеграционных структур, но и позволит использовать Ереван как базу для дестабилизации российского Северного Кавказа. Базу, которой ещё недавно была Грузия — до тех пор, пока там к власти не пришли прагматики, думающие о своём, а не о чужом народе.

Однако — при всей перспективности южнокавказской зоны — самой интересной и многообещающей зоной для реванша является Средняя Азия. Регион представляет Соединённым Штатам множество возможностей, которые можно развить. Это и потенциал для розжига экстремизма (которым можно заразить не только местные общества, но и российские регионы благодаря существующему безвизу). Это и страхи местных элит, которые боятся попасть в зависимость от России и Китая, а потому готовы проводить многовекторную политику и пускать к себе американцев. Это и система образования, в которую уже заложены нарративы о российской «колонизации» Средней Азии, а значит, при правильных инвестициях их можно превратить в глубинную ненависть молодого поколения к российским «эксплуататорам». Это и клановые общества (особенно в Киргизии и Казахстане), где правильные инвестиции в противоречия создают перманентные риски внутренней дестабилизации.

И если Штатам удастся взорвать изнутри Среднюю Азию, удастся превратить её в зону нестабильности, то России придётся потратить годы, миллиарды и сотни тысяч жизней для того, чтобы вновь обеспечить безопасность своего южного подбрюшья. А остальные страны это увидят и поймут, что США всё ещё являются мировым гегемоном, что они способны создать проблемы своим противникам везде и всегда. Что они никогда ничего не забывают и никому ничего не прощают.

