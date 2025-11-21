Зеленский заявил о «тяжёлом выборе» Украины на фоне плана Трампа
Обложка © Скриншот из 10-минутного видеообращения Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал 10-минутное видеообращение, в котором прокомментировал предложенный администрацией Дональда Трампа план урегулирования конфликта и заявил, что страна оказалась перед «очень сложным выбором».
По словам комика-президента, речь идет о необходимости принять решение между сохранением достоинства и риском утратить ключевого партнёра, а также между выполнением сложных условий и угрозой крайне тяжелой зимы с дальнейшими последствиями.
«Сейчас Украина может оказаться перед очень сложным выбором: либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнера. Либо сложные 28 пунктов, либо крайне тяжелая зима, самая тяжелая, и дальнейшие риски», — сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что украинский народ не готов соглашаться на условия, которые, по его словам, означают жизнь «без свободы, достоинства и справедливости».
Ранее Трамп одобрил детализированный мирный план из 28 пунктов, предназначенный для урегулирования украинского конфликта. Американская администрация представила документ как сбалансированное решение, обеспечивающее гарантии безопасности для всех участвующих сторон. Данный план, помимо прочего, включает в себя отмену антироссийских санкционных ограничений.
