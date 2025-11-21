Зеленский заявил о «тяжёлом выборе» Украины на фоне плана Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал 10-минутное видеообращение, в котором прокомментировал предложенный администрацией Дональда Трампа план урегулирования конфликта и заявил, что страна оказалась перед «очень сложным выбором».

По словам комика-президента, речь идет о необходимости принять решение между сохранением достоинства и риском утратить ключевого партнёра, а также между выполнением сложных условий и угрозой крайне тяжелой зимы с дальнейшими последствиями.

«Сейчас Украина может оказаться перед очень сложным выбором: либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнера. Либо сложные 28 пунктов, либо крайне тяжелая зима, самая тяжелая, и дальнейшие риски», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что украинский народ не готов соглашаться на условия, которые, по его словам, означают жизнь «без свободы, достоинства и справедливости».