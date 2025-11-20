Новый план Трампа по Украине включает в себя отмену санкций против России

Новый план президента США Дональда Трампа по Украине включает в себя отмену санкций против России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Это предложение включает в себя <...> снятие санкций с России», — говорится в публикации.

Проект включает в себя 28 пунктов. По информации источников агентства, американские власти оказывают давление на Зеленского с целью заставить его принять предложенный план. Однако, как утверждают собеседники, экс-комик сопротивляется, находя эти предложения неприемлемыми.

Напомним, ранее Трамп одобрил детализированный мирный план из 28 пунктов, предназначенный для урегулирования украинского конфликта. Американская администрация представила документ как сбалансированное решение, обеспечивающее гарантии безопасности для всех участвующих сторон. Однако Владимир Зеленский отверг предложенные условия, сославшись на неприемлемость территориальных уступок. Ключевыми спорными моментами стали признание российского статуса Крыма и Донбасса, а также требования о значительном сокращении украинских вооружённых сил.