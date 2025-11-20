Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 ноября, 10:43

«Это капитуляция Украины»: СМИ выяснили, из-за каких пунктов Зеленский отрёкся от мирного плана Трампа

СМИ выяснили, из-за каких пунктов Зеленский отрёкся от мирного плана Трампа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin

Владимир Зеленский не готов принять предложенный США план урегулирования конфликта, который предполагает отказ Украины от значительных территорий. Об этом пишет Washington Post, уточняя, что план включает признание Крыма и Донбасса российскими территориями и сокращение численности ВСУ.

Financial Times уточняет, что американская инициатива также предусматривает сокращение военной помощи Киеву, признание канонической УПЦ и придание русскому языку статуса государственного. По данным Axios, это фактически означает капитуляцию Украины.

«Зеленский не собирается на это соглашаться», — говорится в сообщении газеты.

The Economist, в свою очередь, сообщает, что Зеленский был расстроен обсуждением деталей плана на встрече американского спецпосланника с главой СНБО Украины. Переговоры в Майами вызвали напряжённость в украинском руководстве.

Слуцкий: Ближайшие дни покажут, готов ли Киев к переговорам с РФ
Слуцкий: Ближайшие дни покажут, готов ли Киев к переговорам с РФ

Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский отказался обсуждать новый план США по урегулированию конфликта. Из-за этого встреча американского спецпосланника Стива Уиткоффа с главарём киевского режима в Турции была отменена. А сегодня, 20 ноября, главы МИД стран ЕС также проведут совещание, на котором обсудят предложенный США план урегулирования конфликта на Украине.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar