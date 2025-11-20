«Это капитуляция Украины»: СМИ выяснили, из-за каких пунктов Зеленский отрёкся от мирного плана Трампа

Владимир Зеленский не готов принять предложенный США план урегулирования конфликта, который предполагает отказ Украины от значительных территорий. Об этом пишет Washington Post, уточняя, что план включает признание Крыма и Донбасса российскими территориями и сокращение численности ВСУ.

Financial Times уточняет, что американская инициатива также предусматривает сокращение военной помощи Киеву, признание канонической УПЦ и придание русскому языку статуса государственного. По данным Axios, это фактически означает капитуляцию Украины.

«Зеленский не собирается на это соглашаться», — говорится в сообщении газеты.

The Economist, в свою очередь, сообщает, что Зеленский был расстроен обсуждением деталей плана на встрече американского спецпосланника с главой СНБО Украины. Переговоры в Майами вызвали напряжённость в украинском руководстве.