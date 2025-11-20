Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
20 ноября, 09:31

Слуцкий: Ближайшие дни покажут, готов ли Киев к переговорам с РФ

Ближайшие несколько дней покажут, готов ли киевский режим к переговорам с Россией. Об этом журналистам заявил председатель Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, отвечая на вопрос Life.ru.

Слуцкий прокомментировал степень готовности киевских властей к переговорам с Россией. Видео © Life.ru

«Ближайшие буквально дни покажут нам готовность украинской делегации к переговорам. День-два, и у нас с вами будет ясность по переговорам или их отсутствию», — сказал Слуцкий.

Он подчеркнул, что Россия готова вести диалог в любое время, однако переговоры должны быть продуктивными. Слуцкий напомнил, что важен результат — демилитаризация, удаление элементов нацистской идеологии из законов Украины и обеспечение внеблокового статуса страны.

WP: США усилили давление на Зеленского, чтобы он принял новый мирный план
WP: США усилили давление на Зеленского, чтобы он принял новый мирный план

Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский отказался обсуждать новый план США по урегулированию конфликта. Из-за этого встреча американского спецпосланника Стива Уиткоффа с главарём киевского режима в Турции была отменена. А сегодня, 20 ноября, главы МИД стран ЕС также проведут совещание, на котором обсудят предложенный США план урегулирования конфликта на Украине.

BannerImage

Обложка © Life.ru

Мария Любицкая
